Meer winkels Sears gaan dicht

HOFFMAN ESTATES (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse winkelbedrijf Sears gaat meer van zijn winkels sluiten. Het concern sloot andermaal een kwartaal af met dalende omzetten. Dit noopt het bedrijf achter de gelijknamige winkels en de winkels van Kmart tot ingrijpen.

De filialen die langer dan een jaar open zijn, zagen de omzet in doorsnee met 12 procent dalen. De totale omzet daalde naar 2,9 miljard dollar, tegenover 4,2 miljard dollar een jaar eerder. Het bedrijf zegt honderd verlieslatende winkels in het vizier te hebben. Daarvan worden er op de korte termijn 72 gesloten.

Sears zette in het eerste kwartaal van het jaar een verlies van 424 miljoen dollar in de boeken. Dat was een jaar eerder nog een winst van 245 miljoen dollar. In dat bedrag destijds zat de opbrengst van de verkoop van Craftsman dat 492 miljoen dollar opleverde.