Topman Unilever ziet liefst interne opvolging

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Topman Paul Polman van Unilever ziet het liefst dat zijn opvolger intern wordt gevonden. Dat heeft hij gezegd op een bijeenkomst die vorige week was georganiseerd door zakenbank Bernstein.

,,We hebben zeer goede mensen die mij kunnen opvolgen'', aldus Polman. Hij gaf daarbij aan dat je dat moet doen op een juist moment met het oog op voortzetting van beleid. In november vorig jaar in Britse media werd nog gemeld dat Unilever een headhunter had ingeschakeld om een vervanger voor Polman te zoeken. De Nederlander staat sinds 2009 aan het roer van het Brits-Nederlandse bedrijf.