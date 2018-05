Onrust Italië brengt zorg DNB aan het licht

"...is de regelgeving en het toezicht voor banken een stuk strenger en omvangrijker geworden, met als bijkomend effect dat banken nog meer op elkaar zijn gaan lijken. Ze reageerden immers allemaal op dezelfde manier op de nieuwe eisen."



Grappig... het probleem is dus de regelgeving. En dat die regels voor iedereen gelden en streng nageleefd moeten worden.

Gelijke monniken, gelijke kappen.



Nu lijken ze dus allemaal op elkaar. En omdat dat een probleem is wil DNB dus nieuwe regelgeving.

De oorzaak van het probleem dus als oplossing. Hoe bedenken ze het...!



Of iedereen krijgt verschillende regels, maar dat is tegen het gelijkheidsbeginsel. Lijkt me dat DNB dan nastreeft iets onwettigs te doen.