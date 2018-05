'Fugro in goede positie voor groei'

Gepubliceerd op | Views: 754

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bodemonderzoeker Fugro is goed gepositioneerd voor groei. Dat schrijven analisten van Kempen in een rapport over het bedrijf. De kenners wijzen onder meer op de aanhoudende groei van het orderboek dat naar verwachting ook na dit jaar zal aanhouden.

Na jaren van bezuinigen en het herstellen van de balans is Fugro ,,perfect in positie" voor groei onder het huidige management, aldus de kenners. De groeivooruitzichten worden ondersteund door de extra investeringen van klanten in de offshore-industrie. Die zien weer meer heil in investeringen door de gestegen olieprijzen. Verder is er de laatste tijd juist weinig aandacht geweest voor onderhoud, zo schrijft Kempen.

Volgens de kenners zal een olieprijs van minstens 60 dollar per vat er op termijn zorgen voor een volledig herstel van marktvolumes. Op absolute basis zal qua omzet niet volledig sprake zijn van een niveau vergelijkbaar met dat van voor de crisis. Dit komt onder meer door negatieve wisselkoerseffecten.

Kempen hanteert een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 17 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 12.35 uur 2,8 procent hoger op 13,78 euro.