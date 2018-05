Inflatie eurozone trekt flink aan

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in mei gestegen naar 1,9 procent op jaarbasis, van 1,2 procent in april. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige ramingen. Het is de hoogste inflatie in meer dan een jaar.

De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied komt daarmee uit op de doelstelling van bijna 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). De inflatie wordt vooral aangejaagd door de hogere energieprijzen. Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 1,6 procent gerekend. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam in mei uit op 1,1 procent, tegen 0,7 procent in april.

ING-hoofdeconoom Bert Colijn laat in een reactie weten dat hij niet verwacht dat de ECB zijn monetaire beleid snel zal normaliseren vanwege de sterk oplopende inflatie. Daarbij wijst hij op de nog altijd achterblijvende kerninflatie en de economische onzekerheden, zoals de dreigende Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium en de politieke crisis in Italië.