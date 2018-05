Verlaging advies Altice bij Barclays

Gepubliceerd op | Views: 1.249 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Barclays verlaagt zijn beleggingsadvies voor het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice van overweight naar equal weight. De Britse bank ziet meer tegenwind voor het bedrijf op de kortere termijn.

Daarbij wijst Barclays onder meer op fellere concurrentie, mede door de introductie van nieuwe consumentenaanbiedingen van rivaal Iliad op de Franse markt. In Portugal zal dit jaar niet worden geprofiteerd van een prijsverhoging terwijl het momentum in Israël heeft te lijden onder de intrede van nieuwkomers in vaste en mobiele telefonie, aldus de bank.

Het koersdoel wordt wel verhoogd, van 2,23 euro naar 3,40 euro. Het aandeel Altice noteerde omstreeks 10.00 uur een verlies van 1,3 procent op 3,02 euro.