Een aantal jaren terug was vlakbij de Waarbeek te Hengelo een sinkhole.

Ee grote dikke oude eikenboom met alle aarde erom heen en eronder was van de ene op de andere dag verdwenen in een sinkhole.

Akzo heeft daarna in ieder boorgat naar zout duizenden liter s dieselolie langs de boorwand naar beneden laten lopen om hierdoor aan steviger zijwand te laten ontstaan.