HeadFirst Source Group stelt keuzedividend vast

Gepubliceerd op | Views: 329

HOOFDDORP (AFN) - Arbeidsbemiddelaar HeadFirst Source Group houdt donderdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar komt ook het vaststellen van het dividend over 2017 ter sprake. HeadFirst stelt voor een dividend van 3 eurocent per aandeel uit te keren, in contanten of aandelen.

De keuzemogelijkheid voor het dividend in aandelen is 1,2 procent. Dat betekent dat een aandeelhouder die kiest voor het stockdividend drie nieuwe aandelen ontvangt op 250 bestaande aandelen die hij houdt op de zogenoemde recorddatum, 5 juni 2018.