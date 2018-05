'Licht hoger begin beurshandel Damrak'

Zolang wij het systeem niet veranderen dan zal de beurs elke keer omhoog moeten.

Je kan elke keer mensen waarschuwen, maar we zitten in een systeem dat groei moet doorgaan.

Stilstaan is achteruitgang en dat is ook zo.



Laat maar komen, want ...



Bedrijven moeten winst maken

Inflatie moet omhoog

Productie moet omhoog

Vertrouwen moet omhoog.



Dus aex moet en zal blijven stijgen met af en toe dips.





Internationaal staan de seinen voor de economische groei inmiddels ook overduidelijk op groen. Naar verwachting neemt de wereldeconomie dit jaar met 3,8 procent en volgend jaar met 3,9 procent in omvang toe, aldus de OESO.





In 2019 gaan we weer genieten.



AEX zal gewoon weer een procentje pakken na de angst en politieke soanningen.. want uiteindelijk weten we met zn allen dat AEX weer zal stijgen omdat dat nu eenmaal de cyclus is van onze economie.