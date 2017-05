Vlak beursslot op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York eindigden woensdag zonder grote uitslagen. Bankaandelen en energiebedrijven waren wel uit de gratie, na enkele tegenvallende economische cijfers en een daling van de olieprijzen. Het zogeheten Beige Book dat de Fed halverwege de sessie naar buiten bracht zorgde bij beleggers evenwel niet voor grote verassingen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 21.008,65 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,1 procent, op 2411,80 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde eveneens dat percentage kwijt, bij 6198,52 punten.

Volgen onderzoek van de Federal Reserve is de Amerikaanse economie van begin april tot eind mei in een bescheiden tempo verder gegroeid. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over toekomstig rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De markten houden er echter al enige tijd rekening mee dat de rente medio juni weer wordt opgeschroefd.

Banken

Grootste dalers in de Dow waren de banken Goldman Sachs en JPMorgan. Zij verloren respectievelijk 3,3 en 2,1 procent. Volgens analisten hing dat onder meer samen met een onverwachte terugval van het aantal in behandeling genomen woningverkopen. Ook is de bedrijvigheid rond Chicago minder sterk gegroeid dan voorzien.

De olieprijzen gingen omlaag nadat de Saudische olieminister een eerder pleidooi herhaalde om olievoorraden terug te brengen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,7 procent tot 48,30 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper en bracht per vat 50,31 dollar op.

Euro

Oliegerelateerde bedrijven als Murphy Oil, Chesapeake Energy en Transocean zagen hun koersen hierop tot zo'n 2 procent teruglopen. Oliereuzen Chevron en ExxonMobil noteerden in de hoofdindex tot 0,7 procent in de min.

Modehuis Michael Kors ging verder 8,5 procent onderuit nadat het met tegenvallende resultaten over de brug kwam. Ook handtassenverkoper Vera Bradley publiceerde resultaten. Die kregen de handen van beleggers wel op elkaar, het aandeel won bijna 11 procent.

De euro was 1,1237 dollar waard, een fractie meer dan bij het Europese beursslot eerder op de dag.