Voorlopige woningverkopen VS verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal in behandeling genomen woningverkopen in de Verenigde Staten is in april met 1,3 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse branchevereniging van makelaars woensdag publiceerde.

Economen voorspelden in doorsnee juist een toename met 0,5 procent. In maart daalde het aantal voorlopige koopcontracten nog met een licht herzien cijfer van 0,9 procent.

De voorlopige verkopen lagen vorige maand 5,4 procent onder het niveau van april 2016.