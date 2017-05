Weer 'gewone' notering voor voormalig Inverko

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Beursfonds Phelix, waarin voorheen afvalverwerker Inverko was ondergebracht, keert per 1 juni terug naar de gewone notering aan de Amsterdamse beurs. Dat maakte de vennootschap woensdag bekend.

In mei 2016 bracht beursbedrijf Euronext het aandeel onder in de zogenoemde recovery box. Aanleiding voor die noteringsmaatregel waren de financiële problemen van Inverko, waarvan verscheidene onderdelen failliet zijn gegaan.

Inmiddels is de financiële situatie ,,volledig op orde'' gebracht. De kosten zijn onder controle gebracht en het bedrijf beschikt over ruimschoots voldoende liquiditeiten. Het onderzoekt momenteel onder zijn gewijzigde naam de mogelijkheden om nieuwe activiteiten onder te brengen in de beursnotering.