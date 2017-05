Kleine plussen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden woensdagmiddag licht in het groen, na kleine koersverliezen eerder op de dag. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe inflatiecijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Die wezen erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk langer door moet gaan met zijn stimuleringsmaatregelen.

De AEX-index noteerde omstreeks 15.45 uur 0,1 procent hoger en stond op 526,13 punten. De MidKap noteerde vlak op 798,37 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent.

De inflatie in de eurozone is in mei wat teruggelopen. Daardoor is de geldontwaarding wat verder verwijderd geraakt van het niveau waar de ECB met zijn monetaire beleid op aanstuurt. ECB-president Mario Draghi heeft eerder deze week ook al aangegeven dat de voorzichtige economische groei in Europa nog ,,aanzienlijk'' ondersteund moet worden met monetair beleid.

ASR

De hoofdindex aan het Damrak werd aangevoerd door biotechnoloog Galapagos, die 2 procent won. Maritiem dienstverlener SBM Offshore zakte 3 procent en was daarmee hekkensluiter in de AEX.

Bij de bedrijven op Beursplein 5 wist verder ASR de aandacht op zich gericht. De verzekeraar liet weten minder schade uit te hebben hoeven keren in het eerste kwartaal. Het aandeel behoorde met een plus van 2,4 procent bij de grootste stijgers in de MidKap.

De koers van staalbedrijven ArcelorMittal (min 2,4 procent) en Aperam (min 3,3 procent) stond daarentegen onder druk, als gevolg van de dalende prijzen van ijzererts. Ook elders deden de grondstoffenbedrijven het slecht. Zo stonden de mijnbouwbedrijven Anglo American, Antofagasta, Glencore, Rio Tinto en BHP Billiton bij de grootste dalers in Londen.

Euro

In Frankfurt verloor Metro Group verder 2,9 procent. Het moederbedrijf van de elektronicaketens Media Markt en Saturn zag zijn winst het afgelopen halfjaar dalen. De omzet steeg wel licht naar 12,2 miljard euro.

De euro was 1,1237 dollar waard, tegen 1,1185 dollar bij het Europese beursslot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,6 procent tot 48,36 dollar. Brentolie werd 3,1 procent goedkoper en bracht per vat 50,24 dollar op.