Beleggers Wall Street wacht op Fed-rapport

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen de sessie woensdag naar verwachting met kleine winsten. Beleggers zullen rustig aan doen in afwachting van het rapport van de Federal Reserve over de staat van de Amerikaanse economie. Mogelijk kan daaruit iets worden afgeleid over wat de Fed gaat doen met zijn rentebeleid. Op de agenda staan verder cijfers over de woningmarkt.

Ook zal de aandacht uitgaan naar energiebedrijven, die dinsdag over een breed front inleverden. In Europa zorgden lagere grondstof- en olieprijzen voor minnen bij onder meer staalconcerns, mijnbouwers en grondstofhandelaren.

Verfconcern PPG Industries blijft de gemoederen bezighouden. De vraag is of de Amerikanen al dan niet zullen kiezen voor een vijandige overname van de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel. Doet het dat dan moet voor 1 juni een voorlopig biedingsbericht ter goedkeuring zijn ingediend bij de Nederlandse toezichthouder AFM.

Techsector

Verder zal ook de techsector in de belangstelling staan. De koersen van maker van elektrische auto's Tesla en Google-moeder Alphabet, maar ook andere techfondsen liepen afgelopen tijd op tot recordhoogte. De vraag die kenners hardop stellen is in hoeverre de recordstanden houdbaar zijn.

United Airlines raakte opnieuw in opspraak. De Amerikaanse luchtvaartinspectie FAA wil de luchtvaartmaatschappij beboeten voor het vliegen met een ,,niet luchtwaardig'' toestel. Eerder moest het concern door het stof toen beelden naar buiten kwamen van een passagier die met geweld uit een vliegtuig werd gezet omdat die weigerde een vlucht te verlaten om plaats te maken voor personeel.

Dow Jones

Voor modehuis Michael Kors lijkt een koersval in het verschiet te liggen nadat het minder dan verwachte resultaten over de brug kwam. Ook handtassenverkoper Vera Bradley publiceerde resultaten.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. De Dow-Jonesindex, met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen, eindigde 0,2 procent lager op 21.029,47 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2412,91 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,1 procent en sloot op 6203,19 punten.