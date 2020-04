Pessimisme over viruspandemie domineert op Wall Street

Nederland heeft het meest te lijden van de bezuinigingen - in dit geval bedoel ik de bezuinigingen in de gezondheidszorg: onvoldoende normále reserves van: ic -bedden, beademingsapparatuur, mondkapjes en verpleegkundigen. De corona-griep vereist 23 dagen intensieve patiëntenzorg ten opzichte van de gewone jaarlijkse griep, die 10 dagen intensieve patiëntenzorg vereist. De einduitslag is tot nu toe wereldwijd 'n stuk milder (= er zijn 'n stuk minder doden dan bij de jaarlijkse griep).

Al met al is corona niets anders dan 'n griep, waarbij mensen algemeen geldende hygiëne in acht dienen te nemen.



Voordelen van de corona-griep:

1.

Mochten de mensen die algemeen geldende hygiëne bij een volgende griep in acht nemen, dan zal een volgende (wel of niet bekende) griep véél eerder in de kiem gesmoord kunnen worden en een lock down dus niet meer zo snel behoeft te worden toegepast..

2.

Niet iedereen kan in de productie kan werken. Nu werken te veel mensen in de productie, waardoor de regering ervoor gekozen heeft om op diverse gebieden te bezuinigen.

De Nederlandse regering heeft hopelijk geleerd, dat ongewenste bezuinigingen áltijd zal leiden tot hogere kosten in de toekomst. Dit geldt in de gezondheidszorg (= ziekenhuizen + bejaardenzorg + gehandicapten), maar geldt ook voor leger, politie, brandweer, onderwijs enz. enz..