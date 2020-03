Verfconcern Axalta blijft op eigen benen staan

Gepubliceerd op | Views: 266

PHILADELPHIA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse verfproducent Axalta gaat toch op eigen kracht verder. Daartoe heeft de branchegenoot van AkzoNobel besloten na een negen maanden durend onderzoek naar alternatieve opties. Ook een verkoop van het bedrijf werd daarbij niet uitgesloten. Maar uiteindelijk ziet het bestuur toch het meeste heil in de eigen strategische plannen.

Door het onderzoek van Axalta werd vorig jaar weer druk gespeculeerd over een overnamedeal in de verfbranche. Enkele jaren geleden praatte AkzoNobel nog met Axalta over een overname. Maar daar was dit keer geen sprake van. AkzoNobel stelde in oktober dat er voor het Nederlandse bedrijf voorlopig even geen grote fusies en overnames meer in zitten.

Branchegenoten als Kansai Paint en PPG Industries zouden wel een bod op Axalta hebben overwogen. Volgens Amerikaanse media was Axalta zelfs dichtbij een miljardendeal met PPG en investeerder Clayton Dubilier & Rice. Maar door de coronacrisis kwam hier uiteindelijk niks van terecht.