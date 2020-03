Gepubliceerd op | Views: 913 | Onderwerpen: Frankrijk, luchtvaart

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie oordeelt dat een Frans overheidsplan om luchtvaartmaatschappijen uitstel van belastingbetaling te geven, geen ongeoorloofde staatssteun is. De Franse maatregel is erop gericht om luchtvaartmaatschappijen gedeeltelijk te compenseren voor de schade als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Met het oordeel krijgt de maatregel van Parijs groen licht. Het Werkingsverdrag van de Europese Unie (TFEU) geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om steunmaatregelen van lidstaten goed te keuren als die gericht zijn op het beperken of compenseren van schade die een direct verband houdt met uitzonderlijke omstandigheden. Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) is zowel sprake van zulke omstandigheden als van een direct verband tussen het omzetverlies van de luchtvaartmaatschappijen en de corona-uitbraak. Ook is de Franse maatregel volgens haar proportioneel.