'Saudi Aramco verlaagt olieprijs verder'

Het lijkt er verdacht veel op dat zowel saodie alsook rusland,met geweld,de amerikaanse schalieolie uit de markt gaan drukken,saoedie wil gewoon weer overal de regie in handen hebben,nu je kan de chineesjes hier bijna horen schateren,hun cijfers zullen gewoon gaan glanzen,als ze door alle opstartperikelen heen zitten.

Ook wij kunnen voor een zeer zacht prijsje naar de shellpomp,dat lijkt volgens mij op een enorme stimulans voor de hortende en stotende ekonomie uit te draaien,als we weer in normale proporties over corona gaan denken,in ons dorp zijn 6 besmettings gevallen,alle in noord italie opgelopen,er is nu 1 sterfgeval; een mevrouw van 83,ik denk dat ons dorp ongeveer model staat voor 90% van de nederlandse gemeenten!

Normaal kost een lichte griepgolf,wereldwijd 300000 slachtoffers,veelal zwakke,oude,al zieke mensen,nu maait corona deze mensen weg,bij griepgolven gaat het gewone leven gewoon door,zouden we daar nu niet gewoon naar terug moeten,natuurlijk is elk corona geval dat je kunt voorkomen een zegen,verpleeg ook alle getroffenen met maximale liefde,geef onze oudjes ook eens heel stevig les hoe zij gezond en met veel variatie,bij voorkeur veel verse groenten en fruit tot zich nemen en niet alles veel te lang op het vuur houden staan!,dan worden ze veel weerbaarder tegen corona en knikken darmkanker grafieken,steil naar beneden!!