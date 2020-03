'Wall Street sluit onrustig eerste kwartaal af'

Gepubliceerd op | Views: 547

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen dinsdag af op een opening met vrij beperkte koersuitslagen, na de mooie plussen een dag eerder. Het is de laatste handelsdag van een turbulent eerste kwartaal op Wall Street met flinke verliezen. Amerikaanse beleggers buigen zich over meevallende cijfers over de Chinese industrie die onverwacht groei liet zien vorige maand.

Door de grote verliezen op Wall Street sinds medio februari door de coronacrisis ligt de brede S&P 500 op koers voor zijn slechtste eerste kwartaal sinds 1938. De laatste tijd is er wel weer sprake van een rally, geholpen door steunmaatregelen van autoriteiten tegen de crisis, waaronder een economisch steunpakket van meer dan 2 biljoen dollar van de Amerikaanse regering.

Het sentiment op de financiële markten krijgt enige steun van cijfers over de industrie in China die herstel toonde van de dramatische krimp in februari. Daarmee lijkt de tweede economie van de wereld voorzichtig op te veren van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak.

Olieprijzen

Verder gaan de olieprijzen omhoog, na de scherpe daling op maandag. Dat kan steun bieden aan de oliebedrijven in New York zoals Chevron en ExxonMobil. De Verenigde Staten en Rusland hebben overleg gevoerd over de oliemarkt.

Cruise-aanbieder Carnival staat in de belangstelling. Carnival verwacht een verlies te lijden door de malaise in de cruisesector vanwege de coronacrisis en schrapt dividend en het inkopen van eigen aandelen. Daarnaast geeft de onderneming voor miljarden nieuwe aandelen en obligaties uit. Cruisebedrijven behoren samen met luchtvaartondernemingen tot de zwaarst geraakte fondsen door de virusuitbraak.

Ford Motor

Ford Motor kondigde aan niet te verwachten dat zijn fabrieken in Noord-Amerika vanaf 6 april weer open zullen gaan. Het bedrijf temperde die eerder uitgesproken verwachting. De automaker noemde nu geen datum waarop het verwacht de locaties weer in bedrijf te zullen hebben. De fabrieken in Noord-Amerika sloten eerder deze maand de deuren.

Aan het macro-economische front worden gegevens gemeld over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en de industriële bedrijvigheid rond Chicago. Marktonderzoeker Conference Board komt met een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat in maart naar verwachting scherp is gedaald door de coronacrisis.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 3,2 procent hoger op 22.327,48 punten. De S&P steeg 3,4 procent tot 2626,65 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 3,6 procent tot 7774,15 punten.