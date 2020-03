Beurzen opgelucht na opleving Chinese industrie

Gepubliceerd op | Views: 1.553 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag opnieuw vooruit. Een onverwachte opleving van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in maart zorgde voor opluchting bij beleggers. Ook bood de aanhoudende winstreeks op Wall Street steun aan de beurshandel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2 procent hoger op 485,61 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een maandverlies van ongeveer 10 procent. Sinds het begin van het jaar heeft de AEX zo'n 20 procent verloren. De MidKap dikte 4,1 procent aan tot 666,78 punten. Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 2,5 procent bij.

De activiteit in de omvangrijke Chinese industrie nam deze maand toe, nadat de sector in februari nog de sterkste krimp ooit liet zien. Daarmee lijkt de tweede economie van de wereld voorzichtig te herstellen van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak.

Shell

Shell behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 5,3 procent. Het olie- en gasbedrijf ziet aanzienlijke onzekerheid op de oliemarkt door de coronacrisis en de prijzenoorlog. Vooral in maart was een impact op de resultaten te zien, met een relatief bescheiden invloed in de eerste twee maanden van dit jaar. AkzoNobel (min 1,2 procent) stond onderaan. Het verfconcern schrapte zijn vooruitzichten en neemt langer de tijd om zijn herstructureringsprogramma af te ronden.

In de MidKap steeg Air France-KLM 8,5 procent. BAM won 0,9 procent. De bouwer gaat kosten besparen en laat zijn verwachtingen los. Ook zet BAM het mes in het dividendvoorstel. Navigatiedienstverlener TomTom (plus 5 procent) schrapt eveneens zijn verwachtingen en schort zijn aandeleninkoopprogramma op.

Euronext

Euronext klom 3 procent. De beursuitbater heeft besloten toch geen bod te doen op de beurs in Madrid. Fastned steeg 12 procent op de lokale markt. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's zag de dagelijkse afzet met 70 procent dalen ten opzichte van februari door de coronapandemie.

In Frankfurt werd HelloFresh 11 procent meer waard. De maaltijdbezorger doet goede zaken vanwege de virusuitbraak en stelt dat de kwartaalwinst aanzienlijk hoger zal uitvallen dan verwacht. Cosmeticamerk L'Oréal zakte 2,3 procent in Parijs, na het intrekken van de verwachtingen als gevolg van de pandemie.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,1029 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 6,2 procent meer op 21,33 dollar. Brentolie werd 3,1 procent duurder op 23,46 dollar per vat.