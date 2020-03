Huawei voert omzet op ondanks Amerikaanse ban

Gepubliceerd op | Views: 248

SHENZHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese Huawei Technologies heeft vorig jaar zijn omzet opgevoerd ondanks het ingestelde verbod voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het technologiebedrijf. Het grootste techconcern van China zag zijn opbrengsten oplopen tot 859 miljard yuan, omgerekend 110 miljard euro. Dat betekende een groei van 5,6 procent vergeleken met een jaar eerder.

De Verenigde Staten plaatsten het concern vorig jaar op een zwarte lijst, omdat de maker van smartphones en telecomapparatuur een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid zou zijn. Via achterdeurtjes in technologie van Huawei zou spionage mogelijk zijn.

Ondanks die restricties hield Huawei zijn groeitempo van vorig jaar vast. De verkopen in de regio Azië-Pacific daalden wel met meer dan een tiende. Het lukte de Amerikanen bijvoorbeeld om landen als Japan en Australië te overtuigen smartphones en apparatuur van Huawei in de ban te doen. Die tegenspoed wist Huawei meer dan te compenseren op de thuismarkt, waar zijn producten gretig aftrek vonden.

In totaal bracht Huawei vorig jaar zo'n 240 miljoen smartphones aan de man. Daarvan beschikten bijna 7 miljoen over de functionaliteit voor het snelle 5G-internet. Daarmee is Huawei verder dan bijvoorbeeld rivaal Apple. De Amerikanen zouden de eerste van zijn iPhones die geschikt zijn voor 5G-netwerken in september willen introduceren. Door het coronavirus is nog maar de vraag of die deadline wordt gehaald.