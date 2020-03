'Intrekken prognose door AkzoNobel niet verrassend'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Het is niet verrassend dat AkzoNobel zijn prognose voor dit jaar vanwege de coronacrisis heeft geschrapt. Dat concluderen kenners bij KBC Securities die hun koersdoel verlagen van 85 euro naar 75 euro. Het beleggingsadvies blijft wel op hold.

AkzoNobel heeft zijn eerdere prognose, om een winstmarge tussen 14,5 en 15,5 procent te behalen, ingetrokken. KBC ging er al sowieso van uit dat die doelstelling niet zou worden gehaald. De sterke liquiditeitspositie en de gezonde balans zijn redenen voor de analisten om positief te blijven over het verfconcern. Zij verwachten verder dat AkzoNobel de grootste impact van de pandemie in het tweede kwartaal zal voelen.

Marktvorsers bij ING zijn evenmin verrast door de update. Het valt hun op dat AkzoNobel geen wijzigingen over het uitbetalen van dividend had aangekondigd. Zij concluderen dat een winstuitkering van 1,49 euro per aandeel in april doorgaat. ING houdt aan zijn hold-advies vast met een koersdoel van 80 euro.

Het aandeel AkzoNobel stond dinsdag omstreeks 10.30 uur 1,6 procent lager op 60,77 euro.