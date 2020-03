KBC rekende al niet op stap Euronext bij BME

Gepubliceerd op | Views: 207 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities hield er al rekening mee dat beursbedrijf Euronext geen tegenbod zou doen op de beurs in Madrid. Dat zeggen ze in een rapport. Volgens de kenners zal het besluit van het bedrijf achter de beurzen in onder meer Amsterdam en Parijs ook op de financiële markten niet als een verrassing komen.

Dat Euronext geen gevecht met rivaal SIX over Bolsas y Mercados Españoles (BME) aan gaat, volgt na uitgebreid onderzoek van alle beschikbare feiten en gegevens, zo liet de onderneming in een verklaring weten. Een samensmelting zou waarschijnlijk wel synergievoordelen opleveren. Maar het bedrijf ziet beren op de weg als het gaat om het financiële plaatje. Het doen van een concurrerend bod lijkt niet samen te gaan met doelen als waardecreatie en een toereikend rendement op geïnvesteerd kapitaal voor de eigen aandeelhouders. Euronext blijft wel kijken naar andere groeikansen.

"Wij zijn het volkomen eens met het bestuur", aldus de KBC-kenners. Zij hanteren een accumulate-advies op het aandeel met een koersdoel van 83 euro. Euronext stond dinsdag omstreeks 10.10 uur uur 5,1 procent hoger op 70,40 euro.