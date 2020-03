Gepubliceerd op | Views: 333

AMSTERDAM (AFN) - De focus op cash bij bouwer BAM door onder meer het dividend te schrappen is verstandig gezien de coronacrisis. Dat meldde ING.

BAM maakte ook bekend zijn verwachtingen voor dit jaar in te trekken en heeft als voorzorgsmaatregel kredietlijnen opgenomen. Het bedrijf snijdt daarnaast in de kosten. ING zegt dat het zeer moeilijk is voor BAM om de impact van de crisis in te schatten, maar dat het nu vooral van belang is om veilig te blijven werken. Het advies is hold, met een koersdoel van 2,60 euro.

KBC Securities verlaagt zijn koersdoel voor BAM van 3 euro naar 1,75 euro. De bank denkt dat de impact van de crisis voor de bouwer aanzienlijk zal zijn. Het advies is hold.

Het aandeel BAM noteerde dinsdag omstreeks 09.50 uur een plus van 1,2 procent op 1,30 euro.