Werkloosheid Duitsland stabiel op 5 procent

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in maart stabiel gebleven op 5 procent van de beroepsbevolking. Dat maakte het Duitse federale arbeidsbureau bekend.

Het aantal werklozen in Duitsland steeg deze maand in absolute zin met 1000. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.