'Intrekken prognose TomTom geen verrassing'

AMSTERDAM (AFN) - Het is geen verrassing dat navigatiedienstverlener TomTom een streep heeft gezet door zijn eerder uitgesproken verwachtingen, vanwege het coronavirus. Dat stellen analisten van ING in een reactie.

De kenners stelden eerder al in een rapport dat TomTom op significante wijze last heeft van het virus, onder meer omdat autobouwers fabrieken hebben gesloten. TomTom krijgt een betaling per auto waarin zijn systemen zijn verwerkt, als die de fabriek verlaat. Ook zijn verkoopkanalen voor het bedrijf gesloten, omdat mensen thuis blijven.

ING wijst er op ook op dat TomTom op de beurs een flinke tik heeft gehad en het aandeleninkoopprogramma wordt opgeschort. Op het aandeel staat een buy-advies met een koersdoel van 10 euro. Het aandeel TomTom stond dinsdag omstreeks 09.50 uur 3,8 procent hoger op 7,22 euro.