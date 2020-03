Gilde haalt honderden miljoenen op voor zorginvesteringen

Gepubliceerd op | Views: 609

AMSTERDAM (AFN) - Gilde Healthcare heeft in een nieuw investeringsfonds 416 miljoen euro aan groeikapitaal bijeengebracht. Dat geld is bestemd voor investeringen in bedrijven op het gebied van onder meer digitale zorg, medische technologie en nieuwe geneesmiddelen.

Het fonds richt zich met name op zorgondernemingen die betere zorg mogelijk maken tegen betaalbare kosten, in Europa en Noord-Amerika. Philips en Rabobank behoren tot de internationale partijen die er geld in hebben gestoken. Per portefeuillebedrijf zal tussen de 10 en 40 miljoen euro worden geïnvesteerd.

"De gezondheidszorg in Europa en de VS verandert snel, gedreven door de behoefte aan meer patiëntgerichte zorg en meer focus op waardegedreven zorg", aldus managing partner Pieter van der Meer van Gilde Healthcare. " Een voorbeeld is monitoring op afstand en thuiszorg van patiënten, wat nu relevanter is dan ooit in de strijd tegen het coronavirus."