AEX klimt na opleving Chinese industrie

Ik ben lost inmiddels... ben op tijd uitgestapt en sta aan de zijlijn te kijken wanneer in te stappen. Slechte prognoses stapelen zich op, omzetwaarschuwingen, dividend word ingetrokken, doem, kommer en kwel... Iedereen houdt zijn hart vast omtrent de corona prognoses, Amerika voorzien 200k+ doden.. en ’dan hebben ze het goed gedaan?!?’ Doch, temidden van alle sentiment... stijgt de beurs?

luister, Ik beleg best een tijdje, heb eea gezien.. ben een genX en positief ingesteld.. maar dit gaat al mijn ratio voorbij.. kan me gewoon niet voorstellen dat we de bodem al hebben gezien? Makes no sense!

In populair Jargon: ‘schiet mij maar lek’