Veel onzekerheid telecomconcern VEON door crisis

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde telecomconcern VEON is onzeker over de economische en zakelijke verwachtingen voor dit jaar vanwege de coronacrisis. Het bedrijf kan daardoor te maken krijgen met toeleveringsverstoringen, winkelsluitingen en andere factoren. Dat meldde VEON in een update over de crisis.

VEON zegt dat er stappen zijn gezet voor veiligheid van personeel. Zo zijn de kantoren in Amsterdam, Londen en Luxemburg sinds 13 maart gesloten en wordt vanuit huis gewerkt. Al met al onderstreept de crisis het belang zien van telecommunicatie om economische en sociale activiteit te ondersteunen, aldus VEON. Het bedrijf zegt in een goede positie te zijn om nieuwe kansen te grijpen. De onderneming zal met een nieuwe update over de crisis komen bij de cijfers over het eerste kwartaal op 7 mei.