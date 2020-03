'Afwachtend begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 2.457

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen aan de laatste dag van het eerste kwartaal. Beleggers verwerken de aanhoudende winstreeks op Wall Street en een onverwachte opleving van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in maart.

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie leefde deze maand behoorlijk op, nadat de sector in februari nog de sterkste krimp ooit liet zien door de coronacrisis. Daarmee lijkt de tweede economie van de wereld voorzichtig te herstellen van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak.

Op het Damrak staan onder meer Shell, AkzoNobel, TomTom en BAM in de schijnwerpers. Shell kwam met nieuwe prognoses. Daarbij zal het verkoopvolume in het eerste kwartaal rond die van een jaar eerder liggen. AkzoNobel schrapte zijn vooruitzichten voor dit jaar en neemt langer de tijd om zijn herstructureringsprogramma af te ronden.

TomTom

Ook navigatiedienstverlener TomTom schrapt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de crisis en schort zijn aandeleninkoopprogramma op. Bouwer BAM kondigde aan met een kostenbesparingsprogramma te komen en zijn verwachtingen los te laten. Ook zet het bouwbedrijf het mes in het dividendvoorstel.

Neways Electronics gaat ook minder investeren en kosten besparen om de impact van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Ook trekt de producent van elektronische componenten zijn eerdere dividendvoorstel in. De Haagse bank NIBC stelt de uitbetaling van het dividend over 2019 uit tot later dit jaar.

Fastned

Fastned liet weten hard te worden geraakt door alle maatregelen tegen de virusuitbraak. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's heeft de dagelijkse afzet sinds medio maart met 70 procent zien dalen ten opzichte van februari.

Aan het overnamefront heeft Euronext besloten toch geen bod te doen op de beurs in Madrid, na uitgebreid boekenonderzoek. Volgens de beursuitbater zou het inlijven van Bolsas y Mercados Españoles (BME) waarschijnlijk wel synergievoordelen opleveren. Maar het bedrijf ziet beren op de weg als het gaat om het financiële plaatje. Dochterbedrijf Hot van kabel- en telecombedrijf Altice Europe liet daarnaast weten af te zien van de overname van de Israëlische branchegenoot Partner.

Hoger

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. De AEX-index klom 2,4 procent tot 475,98 punten, terwijl de MidKap 0,5 procent daalde tot 640,72 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,9 procent. Wall Street ging stevig vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 3,2 procent hoger op 22.327,48 punten. De brede S&P 500 steeg 3,4 procent en techbeurs Nasdaq klom 3,6 procent.

De euro was 1,1017 dollar waard, tegen 1,1029 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 6 procent tot 21,29 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 23,05 dollar per vat.