Ook creditcardbedrijf kind van de rekening in coronacrisis

NEW YORK (AFN/RTR) - Ook creditcardmaatschappijen worden flink geraakt door de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus. Door de strenge beperkingen die in veel landen gelden, worden hun pasjes veel minder vaak gebruikt om af te rekenen in bijvoorbeeld winkels of restaurants.

De situatie is voor marktleider Visa aanleiding om de omzetverwachting voor dit kwartaal verder te verlagen. Het bedrijf merkt dat sinds medio maart met name het aantal aankopen door reizigers flink is gedaald. Maar ook het creditcardgebruik online valt terug. Eerder had Visa al gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van de virusuitbraak in Azië.

American Express kent dezelfde problemen. Topman Steve Squeri meldt een dramatische afname van het aantal transacties in maart. Hij bekijkt momenteel hoe op korte termijn kosten kunnen worden bespaard zodat het bedrijf "de storm kan uitzitten". Als het aan Squeri ligt, hoeft geen van de ruim 60.000 werknemers te vrezen voor gedwongen ontslag in 2020.

Branchegenoot Mastercard waarschuwde vorige maand al dat het coronavirus voorlopig een flinke hap uit de omzet zou nemen. Datzelfde geldt voor betalingsverwerker PayPal, die veel last zegt te hebben van een terugval van het aantal bestellingen in buitenlandse webwinkels.