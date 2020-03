Altice-dochter Hot ziet af van overname Partner

Gepubliceerd op | Views: 509

PARIJS (AFN) - Altice-dochter Hot ziet af van de overname van de Israëlische branchegenoot Partner. Het kabel- en telecombedrijf bevestigde dat gesprekken over een deal zijn afgebroken.

Het Israëlische Hot is voor 100 procent in handen van Altice. Hot wilde Partner inlijven en deed begin dit jaar al een overnamebod. Altice stelde destijds dat er nog geen definitief besluit was genomen. Het telecombedrijf waarschuwde toen al dat het nog onzeker is of er een deal gesloten zal worden.