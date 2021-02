Branchevereniging blij met 'vluchtstrook' voor winkeliers

Er zijn genoeg voorbeelden in de landen om ons heen (België, Frankrijk, Italië, Zweden) die een oplossing bieden voor het beperkt en gecontroleerd weer openen van de detailhandel. Het lijkt echter of men in Nederland totaal niet wil denken in oplossingen maar alleen maar in beperkingen. Met een premier die lijsttrekker is voor dé Partij voor de ondernemers vind ik dat een hele kwalijke zaak. De besmettingen met Corona vinden bovendien niet of nauwelijks plaats in winkelruimtes, ook dat is ondertussen wel afdoende duidelijk. Om dan toch (met oogkleppen op) de winkels nog steeds volledig gesloten te houden is schandalig. Denk in oplossingen Rutte!