Amazon positieve uitschieter op rood Wall Street

De Republikeinen zullen Trump waarschijnlijk blijven steunen. Ze willen koste wat kost, geen Democraat aan de macht hebben. Trump zorgt dat zijn kliek rijk wordt op de beurs. Dat willen ze behouden. Ook hun eigen baantje. Als Trump geimpeached word, zal Pence het stokje tijdelijk overnemen, maar misschien is die niet zo goed thuis op de beurs als Trump. Steven Mnuchin is Trumps rechterhand en die is thuis in de beurs.



Wat de Republikeinen in al hun rancune naar de Democraten totaal vergeten en waar ze blind voor zijn is, dat als ze Trump blijven steunen, ze tegen de rechtsstaat in gaan en hun eigen moraal naar het volk toe van ondergeschikt belang is. Helaas kunnen ze niet helder meer denken en geven met hun steun, Trump een standbeeld. Trump kennende gaat die kans uitbuiten en gaat nog verder over grenzen heen, want niemand maakt hem wat. Een narcist met macht is gevaarlijk. Dat heeft zijn achterban niet door.



Ze vinden Trump geweldig in alles wat hij doet. Dat de staatsschuld enorm is gestegen, dat willen ze niet zien. Trump prijst zichzelf vanwege de economische groei en banengroei. Dat was echter al ingezet door Obama en daar plukt Trump de vruchten van.

Het is een dikke sigaar uit eigen doos. Economische groei, belastingverlaging doorgevoerd toen de Republikeinen nog de meerderheid in de senaat had, maar een nog vele malen hogere staatsschuld!



Laat de Republikeinen maar trots zijn op hun president. Het wordt straks een keihard gelag.