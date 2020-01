'Douwe Egberts mogelijk al snel terug naar beurs'

Gepubliceerd op | Views: 479

AMSTERDAM (AFN) - Jacobs Douwe Egberts (JDE) keert mogelijk al in de eerste helft van dit jaar terug naar de beurs in Amsterdam. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Eigenaar JAB zou de banken BPN Paribas en JPMorgan Chase hebben benaderd voor hulp en advies met betrekking tot de beursplannen met zijn koffieactiviteiten.

De genoemde partijen willen niet op het bericht reageren. JAB bracht in december naar buiten JDE samen te willen voegen met Peet's Coffee en een gang naar de beurs voor de merken te onderzoeken. Het bedrijf zelf noemde geen specifieke beurs, maar volgens bronnen werd er nadrukkelijk naar een beursgang in Amsterdam gekeken. JAB mikt bij de beursgang naar verluidt op een opbrengst van zo'n 3 miljard euro.

Het zou niet voor het eerst zijn dat het oer-Nederlandse Douwe Egberts naar de beurs gaat. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door investeerder JAB. Bij het huidige JDE horen onder meer ook de merken L'OR, Senseo, Tassimo en Pickwick. Samen zijn JDE en Peet's Coffee bepaald geen kleine jongen op de koffiemarkt. De combinatie is goed voor een jaaromzet van ongeveer 7 miljard euro.