Zorgen over coronavirus drukken Wall Street

Precies zonder griep waren we ook even naar beneden gegaan. Gezonde 5% correctie en tussen 580-590 allemaal gewoon weer instappen. Griep is een grote hoax. 10.000 gevallen tot nu toe dat is gelijk met het aantal griep patiënten per winter in de provincies Groningen-Friesland-Drenthe inclusief het aantal doden. Gaat he-le-maal nergens over.