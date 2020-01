Coronavirus houdt beurzen in de greep

Van opmerkingen als gedoe om niks naar geruchten dat de hoeveelheden mensen die gecontroleerd willen worden zo groot is dat de tests op zijn, dat men maar naar huis wordt gestuurd met de boodschap dat ze maar binnen moeten blijven.



Dat juist bij de ziekenhuizen het zo druk is met besmette mensen dat mensen die zich willen laten controleren die niet eens besmet zijn het dan wel worden.



Dat voordat het officieel bekend werd dat er een eerste quarantaine kwam er al hele volksstammen de stad asap verlaten hebben naar andere steden en dat de mensen nog steeds voor de werkelijke of mogelijke quarantaine uit dan maar in de volgende stad gaan zitten er vanuit gaande omdat ze nog niks voelen dat zij gezond zijn maar zoals bekend wil dat lang niet altijd zeggen dat je het ook niet hebt en het wel al kan overdragen.



Dat ook Hong Kong overlopen wordt omdat daar de zorg beter is en alles met geld die kant uit gevlucht is en dus daar ook alles uitverkocht is.



Zelfs in Singapore is alvast alles qua mondkapjes en handzeepverzorging en dergelijke uitverkocht.



En we moeten vooral ons geen zorgen maken en gewoon blijven reizen.



Ik ga niet eens chinees halen.



Goed weekend.