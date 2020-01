Hoofdindex Amsterdam op verlies

Door al die smartphones in de wereld is het nu ZO eenvoudig geworden om angst de wereld in te brengen..er duikt een griepvirusje op en alles en iedereen reageert op elkaar..van kwaad tot erger. Het is nu blijkbaar wachten op de persoon die de wereld in slingert dat het meevalt en we weer verder met ons leven kunnen. Mijn buurman van 80 heeft geen smartphone en heeft totaal niet van dat virus gehoord..maakt zich ook niet druk, je moet ook ergens dood aan gaan he.