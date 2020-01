Gepubliceerd op | Views: 451

NEW YORK (AFN) - Internethandelaar Amazon is opnieuw meer dan 1 biljoen dollar waard. Na sterke kwartaalcijfers sprong het aandeel kort na de opening van de beurzen in New York zo'n 8 procent omhoog, waarmee de beurswaarde die grens passeerde. Amazon was anderhalf jaar geleden ook al meer dan 1000 miljard dollar waard, maar daarna zakte de koers weer weg.

Amazon is nu het derde Amerikaanse techbedrijf in de club van 1 biljoen dollar. Apple en Google zijn ook meer dan dat bedrag waard. Buiten de Verenigde Staten geldt dat voor het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco.

Beleggers waren vrijdag vooral enthousiast over de recordresultaten van Amazon in de feestdagenperiode. Het webwinkelconcern voerde de kwartaalwinst tegen de eigen verwachting in op. De onderneming wist naar eigen zeggen meer klanten dan ooit aan zich te binden met Amazon Prime, een abonnement dat leden allerlei kortingen en voordeeltjes biedt.

Caterpillar

Verder verwerkten beleggers op Wall Street resultaten van onder meer machinebouwer Caterpillar en de grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron, terwijl ook de verdere ontwikkelingen rond het oprukkende nieuwe coronavirus werden gevolgd. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent in het rood op 28.661 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3270 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 9285 punten.

Caterpillar kwam met een tegenvallende winstprognose voor dit jaar en verwacht dat de verkoop van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks verder zal dalen door de wereldwijde economische onzekerheid. Vorig jaar daalde de omzet met 2 procent tot 53,8 miljard dollar, vanwege de afzwakkende wereldeconomie, handelsspanningen en lagere verkopen in Azië. Caterpillar leverde bijna 2 procent in.

ExxonMobil (min 3,5 procent) zag de winst afgelopen kwartaal dalen door de lagere olie- en gasprijzen, maar profiteerde wel van een miljardenopbrengst door de verkoop van zijn Noorse activiteiten. Branchegenoot Chevron (min 2,7 procent) leed afgelopen kwartaal verlies door een miljardenafschrijving.