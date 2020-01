Consumentenbestedingen VS nemen toe

quote: z0n0p schreef op 31 januari 2020 15:43:

[...]



Super! Overheidstekort in 2019 van ruim meer dan 5%. Staatsschuld van inmiddels 115%. Wie betaalt dadelijk de rekening?

[...]Super! Overheidstekort in 2019 van ruim meer dan 5%. Staatsschuld van inmiddels 115%. Wie betaalt dadelijk de rekening?

Met een roze bril op, blijft alles positief.De staatsschuld is nog nooit zo hoog geweest in de VS. Daarvoor kunnen ze Trump alle eer geven!Trump runt zijn bedrijf Amerika, als zakenman.Vroeger leende hij ook al alles wat los en vast zat.