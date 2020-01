Gepubliceerd op | Views: 1.440

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting lager openen. De aandacht gaat onder meer uit naar de sterke cijfers van internethandelaar Amazon, terwijl ook wordt gekauwd op resultaten van onder meer machinebouwer Caterpillar en de grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron. Ook blijven beleggers op Wall Street de verdere ontwikkelingen rond het oprukkende nieuwe coronavirus volgen.

Amazon lijkt een flinke sprong te gaan maken naar de hoogste koers ooit, dankzij recordresultaten in de feestdagenperiode. De beurswaarde van de onderneming nadert daarmee de 1 biljoen dollar. Amazon voerde de kwartaalwinst tegen de eigen verwachting in op. Het bedrijf wist naar eigen zeggen meer klanten dan ooit aan zich te binden met Amazon Prime, een abonnement dat leden allerlei kortingen en voordeeltjes biedt.

Caterpillar kwam met een tegenvallende winstprognose voor dit jaar en verwacht dat de verkoop van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks verder zal dalen door de wereldwijde economische onzekerheid. Vorig jaar daalde de omzet met 2 procent tot 53,8 miljard dollar, vanwege de afzwakkende wereldeconomie, handelsspanningen en lagere verkopen in Azië.

ExxonMobil

ExxonMobil zag de winst afgelopen kwartaal dalen door de lagere olie- en gasprijzen, maar profiteerde wel van een miljardenbate door de verkoop van zijn Noorse activiteiten. Branchegenoot Chevron leed afgelopen kwartaal verlies door een miljardenafschrijving.

Industrieconglomeraat Honeywell International verwacht dit jaar een hogere winst in de boeken te zetten. Het bedrijf gaat wel uit van een minder snelle groei van de omzet, maar breidt een kostenbesparingsprogramma uit om de winstgevendheid op peil te houden. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer tandpasta- en verzorgingsmiddelenproducent Colgate-Palmolive, chemieconcern LyondellBasell, creditcardmaatschappij Visa, investeerder KKR en uitzender Manpower.

Topman IBM

IBM maakte bekend dat Arvind Krishna de nieuwe topman van het technologieconcern wordt. Hij volgt daar begin april Virginia Rometty op die in 2012 aan het roer kwam te staan bij IBM. Voorbeurs noteert het aandeel een plus.

De consumentenbestedingen in de Verenigde Staten gingen in december met 0,3 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder. Kort na opening komt marktonderzoeker ISM met informatie over de industriële bedrijvigheid rond Chicago en publiceert de Universiteit van Michigan een definitief cijfer over het consumentenvertrouwen in januari.

De graadmeters in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 28.859,44 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omhoog tot 3283,66 punten en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 9298,93 punten.