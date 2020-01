Manpower kampt met groeivertraging in Europa

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: detachering, Europa

MILWAUKEE (AFN) - Uitzender Manpower blijft last houden van uitdagende marktomstandigheden, en dan met name in Europa. De Amerikaanse branchegenoot van Randstad sloot het laatste kwartaal van 2019 af met een omzet van 5,2 miljard dollar. Dat was 4 procent minder dan een jaar eerder.

Manpower zag de omzet in onder meer Frankrijk, een grote markt voor het bedrijf, en ook Italië met meer dan 5 procent dalen. Ook in de regio Noord-Europa, waar onder meer Nederland onder valt, vielen de opbrengsten fors lager uit. Hier was sprake van een min van bijna 9 procent. Ook in de Verenigde Staten gingen de zaken minder. Hier was sprake van een omzetkrimp van 0,9 procent. Naast de economische vertraging was ook sprake van negatieve wisselkoerseffecten.

Onder de streep resteerde een bedrag van 138,8 miljoen dollar tegen 158,3 miljoen dollar een jaar eerder. Tegenover negatieve wisselkoerseffecten stond hier een belastingvoordeel.

In het lopende kwartaal merkt Manpower dat de situatie niet verbetert. Het bedrijf houdt rekening met een lichte daling van de omzet in het eerste kwartaal. Het bedrijf kwam ook met een nieuw initiatief om talenten aan het werk te krijgen. Dat gaat dan onder meer om een bundeling van bestaande diensten.