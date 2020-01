Lagere olieprijzen treffen winst ExxonMobil

Gepubliceerd op | Views: 345

IRVING (AFN) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft in het vierde kwartaal van 2019 een lagere winst behaald ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten had last van de gedaalde olie- en gasprijzen. Wel zette de onderneming een buitengewone miljardenopbrengst in de boeken na de verkoop van haar activiteiten in Noorwegen.

De nettowinst ging met 5 procent omlaag tot 5,7 miljard dollar. De Noorse verkoop leverde een boekwinst van 3,7 miljard dollar op, wat de winst stutte. De totale omzet daalde naar ruim 67 miljard dollar van 72 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2018. De productie van olie en gas lag gemiddeld op het equivalent van 4 miljoen vaten per dag.

Over heel 2019 bedroeg de winst 14,3 miljard dollar op een omzet van 265 miljard dollar. ExxonMobil meldde verder begonnen te zijn met productie uit olieveld Liza voor de kust van Guyana. Dat loopt voor op schema.