ING verplaatst 45 banen uit Londen om brexit

Wow 45 banen DAT gaat Engeland voelen.



Toch eens kijken of het licht morgen uit gaat in Engeland en of Engeland morgen nog bestaat of dat het een blinde vlek is zoals de politici in Brussel ons mee bang maakte bij een Brexit.

De EU was en is maar voor een ding echt bang .... dat is wie Engeland gaat volgen. Ik hoop op een Nexit