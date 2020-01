Colgate-Palmolive boert goed met 'botox'-creme

Gepubliceerd op | Views: 243

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse consumentengoederenconcern Colgate-Palmolive profiteerde het afgelopen kwartaal van zijn crèmes die het effect van botox nabootsen. De huidverzorgingstak zorgde voor een groot deel van de groei dankzij een recente overname van het Franse cosmeticabedrijf Filorga. Ook andere divisies waar onder meer shampoo en tandpasta toe behoren, presteerden goed in de periode.

De producent van consumentenproducten voerde zijn omzet op met 5,5 procent vergeleken met een jaar eerder, tot dik 4 miljard dollar. Zo'n 2 procentpunt van die groei kwam op het conto van Filorga. Het bedrijf deed goede zaken met de verkoop van crèmes, serums en middelen tegen huidveroudering. Filogra werd groot in de jaren zeventig met zijn crème-technologie die hetzelfde effect zou bereiken als spuitjes, oftewel botox. De winst van Colgate-Palmolive daalde met 2 procent tot 627 miljoen dollar.

Topman Noel Wallace was verder heel tevreden over de prestaties van de tandpastaportefeuille. De eigenaar van tandpastamerken Colgate en Elmex en mondspoeling Meridol heeft een marktaandeel van 41 procent in de wereldwijde markt voor tandpasta.