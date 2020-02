Mijn winst kreeg met het wuhanvirus te maken,die kelderde nogal,het beursje had ook hevig last van het corona drama,ik ben maar een ouwe rauwe bouwvakker,dus ik kan de plank volledig mis slaan,maar als ik de nieuws berichten hoor en de cijfers daarbij zie,dan denk ik hier is gewoon sprake van een nieuw griepvirus,dat misschien wat harder om zich heen slaat,dan gebruikelijk,omdat nog niemand antistoffen heeft en er nog geen prik ertegen bestaat,ze doen nu net of het de zwarte dood,uit de middeleeuwen is,de pest,die zomaar hele volksstammen halveerde,als hij uitbrak.

Nu vallen er volgens mij alleen erge zwakkelingen en hoogbejaarden als slachtoffers,zoals altijd bij een griepgolf,er is maar 1 passende maatregel bij dit zwaar overdreven gebeuren;hou al die vuile smerige vliegtuigen aan de grond,dat scheelt mega veel schadelijke dampen,die de mensen ziek maken en voorkomt,maximaal,verspreiding van het virus.

Hier zien we iets van de terreur,die het fenomeem,mobieltje verspreid,bijna iedereen is tegenwoordig verslaaft aan zo'n ding,twitter,facebook en hun consorten,verdienen giga veel knaken met zulke drama berichten,ze waken er angstvallig voor om de verhouding op minstens 9 fake medische berichten,tegenover 1 gezond bericht te houden,om hun portomonee,gezond en welvarend te houden!!

Mijn toppertjes,deden het ook slecht,maar een schrale troost is dat ze beiden,de minst slechte jongetjes van hun klas waren,vooral asmi kreeg zware klappen,de angsthazen haalden de dikke winsten van tafel,trouwers gisterenmiddag gebeurde dat beursbreed en dat virus stak de grote plas over,want bij uncle sam was het idemdito.

Vandaag nog enige niet vervuilende voertuigen zien te renoveren,want bij Dalm is het ook weer hommeles,daar drukt de kouwe koorts de prijzen de modder in,helaas!

Morgen genieten van het buitengewoon gezondmakende WOORD,dat is uitermate heilzaam,voor je ziel,geest en lichaam!!

Maandag hoop ik dat de mobielterreur dooft en we weer normaal gaan denken,zodat het diepe drama virus de koersen niet verder kan beschadigen,vroeger daverden de schaftketen van het lachen,onder schafttijd,tegenwoordig krijg je een nijdige snauw,als je iets wil vertellen,iedereen zit op zijn mobi dick te tikken en er is niets zo erg,dan dat je 1 woordje mist,arme,simpele kudde dieren!!SJALOOM!!!