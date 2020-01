Honeywell rekent op hogere winst

Gepubliceerd op | Views: 201

CHARLOTTE (AFN) - Industrieel concern Honeywell International verwacht dit jaar een hogere winst in de boeken te zetten. Het bedrijf gaat wel uit van een minder snelle groei van de omzet, maar breidt een kostenbesparingsprogramma uit om de winstgevendheid op peil te houden.

Honeywell denkt dat de vraag naar vliegtuig- en ruimtevaartonderdelen aan blijft houden. Met name bij zakenvliegtuigen en werk voor het Amerikaanse ministerie van Defensie deed het industrieconglomeraat het goed. Desondanks had Honeywell bij die divisie ook te lijden van de problemen met de Boeing 737 MAX, waarvoor het bedrijf onderdelen levert.

Bij de divisie productivity tools had Honeywell afgelopen jaar te maken met te veel voorraden. De afdeling, die onder meer handcomputers maakt voor magazijnmedewerkers, heeft die problemen opgelost en staat voor een beter jaar.

Omzet

In totaal daalde de omzet afgelopen jaar met 12 procent tot 36,7 miljard dollar. Op autonome basis was er echter sprake van een groei van 5 procent. Onder de streep hield Honeywell 6,2 miljard dollar over, dat was een jaar eerder nog 6,8 miljard dollar.

Voor dit jaar rekent Honeywell op een omzet van tussen de 36,7 miljard en 37,8 miljard dollar. De aangepaste winst groeit naar verwachting met 5 tot 10 procent.