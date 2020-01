Vopak rondt verkoop terminal Algeciras af

Gepubliceerd op | Views: 189

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft de verkoop van zijn terminal in het Spaanse Algeciras afgerond. Investeerder First State Investments betaalde daar 125 miljoen euro voor. Vopak gaf bij de bekendmaking van de verkoop in oktober aan dat die tot een buitengewone boekwinst van circa 10 miljoen euro zou leiden.

Vopak verkocht eerder ook al de terminals in Amsterdam en Hamburg aan First State Investments.