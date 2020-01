Teleurstellende winstprognose machinebouwer Caterpillar

Gepubliceerd op | Views: 39

DEERFIELD (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Caterpillar, 's werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks, is met een tegenvallende winstverwachting voor 2020 gekomen. Ook verwacht het bedrijf dat de omzet dit jaar opnieuw wordt gedrukt door de wereldwijde economische onzekerheid. In heel 2019 daalden de verkopen van de machinebouwer.

De verwachting voor de winst per aandeel dit jaar ligt op 8,50 tot 10 dollar. Analisten hadden hier in doorsnee 10,55 dollar per aandeel voorspeld. De omzet van Caterpillar, bekend van zijn gele bouw- en mijnbouwvoertuigen, zakte vorig jaar met 2 procent tot 53,8 miljard dollar, vanwege de afzwakkende wereldeconomie, handelsspanningen en lagere verkopen in Azië. De nettowinst was vorig jaar vrijwel onveranderd op bijna 6,1 miljard dollar. Caterpillar kwam afgelopen jaar met meerdere winstwaarschuwingen.

In het vierde kwartaal namen de opbrengsten met 8 procent af tot 13,1 miljard dollar op jaarbasis. De nettowinst bedroeg ruim 1 miljard dollar.