'Philips haalt 15 procent omzet uit China'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Zorgtechnologiebedrijf Philips is voor circa 15 procent van zijn omzet afhankelijk van China. Tegelijkertijd is het Aziatische land, waar het nieuwe coronavirus zich verspreidt, goed voor een derde van de groei van het concern, schrijven analisten van Bank of America (BofA).

De marktvorsers komen tot die schattingen in een overzicht van de groei die medisch-technologische ondernemingen boeken in China. Die mate van afhankelijkheid van China loopt sterk uiteen bij grote bedrijven in de sector, aldus BofA. Analisten van de bank stippen aan de Philips de helft van de Chinese omzet behaalt uit verkopen aan consumenten. De overige 50 procent opbrengst is te danken aan medische apparatuur.

De fabrikant van optische systemen Carl Zeiss haalt volgens BofA 17 tot 18 procent van zijn opbrengsten in China. Bij de Zweedse maker van medische apparatuur Elekta is dat grofweg 12 procent. Bij branchegenoot Smith & Nephew is China goed voor 10 procent van de omzet.

Het aandeel Philips stond vrijdag omstreeks 12.00 uur 1,3 procent lager op 41,88 euro.